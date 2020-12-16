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16 декабря,
2020
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Новости

Томич, пытаясь устроиться на работу, лишился пяти тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

В дежурную часть полиции с заявлением обратился томич. Он сообщил, что мошенники украли с его счета пять тысяч рублей.

Томич, пытаясь устроиться на работу, лишился пяти тысяч рублей

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД , томич увидел на одном из сайтов объявление о вакансии водителя-экспедитора. Он сразу связался с «работодателем» по телефону. Ему пояснили, что мужчину берут на работу в фармацевтическую кампанию и по инструкции подобные грузы разрешено перевозить только в специальном костюме. В его поисках мужчина объездил весь город, но костюм не нашел. Об этом он и рассказал «работодателю», в ответ мужчине пришла ссылка на интернет-магазин, где можно купить форму.


Томич оформил покупку заказа, договорился с курьером о месте и времени доставки посылки. При встрече он передал курьеру пять тысяч рублей и забрал посылку, в которой оказался обычный медицинский комбинезон. В настоящее время ни курьер, не работодатель не выходят на связь.


Областное УМВД в очередной раз просит томичей быть внимательными и избегать необдуманных банковский операций.

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