Добрые новости
09 января,
2020
Новости

Томич пытался угнать авто на буксире, но его остановили полицейские

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В дежурную часть полиции по Ленинскому району позвонила жительница и рассказала, что в Ленинском районе неизвестный пытается угнать автомобиль Kia Rio.


Полицейские выехали на место и задержали подозреваемого – ранее не судимого мужчину 1989 года рождения. Он попытался угнать авто со двора дома по улице Большая Подгорная.


«Подозреваемый с помощью троса прицепил иномарку к своему автомобилю и попытался отбуксировать ее со двора. Но далеко отъехать не успел, потому что был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.


В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы.

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