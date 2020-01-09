Томич пытался угнать авто на буксире, но его остановили полицейские

В дежурную часть полиции по Ленинскому району позвонила жительница и рассказала, что в Ленинском районе неизвестный пытается угнать автомобиль Kia Rio.





Полицейские выехали на место и задержали подозреваемого – ранее не судимого мужчину 1989 года рождения. Он попытался угнать авто со двора дома по улице Большая Подгорная.





«Подозреваемый с помощью троса прицепил иномарку к своему автомобилю и попытался отбуксировать ее со двора. Но далеко отъехать не успел, потому что был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.





В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы.