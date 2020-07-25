Томич пытался продать наручные часы на сайте и лишился 120 тысяч рублей

В Томске молодой человек пытался продать в Интернете наручные часы и стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мужчина разместил объявление о продаже наручных механических часов за 15 000 рублей на одном из популярных Интернет-сайтов. Вскоре откликнулся потенциальный покупатель, который сообщил в переписке, что он желает приобрести данный аксессуар. Для «безопасной сделки» незнакомец предложил парню перейти по ссылке, где он указал реквизиты своей банковской карты и код подтверждения операции из сообщения, якобы для зачисления денег за продажу товара.





«Когда молодой человек ввел необходимые данные, произошло не зачисление, а списание денежных средств в сумме 15 000 рублей. Житель области сразу не стал сообщать о произошедшем в полицию и сразу не заблокировал свою банковскую карту», — говорится в сообщении.





Только на следующий день он обнаружил многочисленные уведомления о списании денег на общую сумму 120 тысяч рублей.

Полиция за кражу возбудила уголовное дело.