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25 июля,
2020
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Томич пытался продать наручные часы на сайте и лишился 120 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске молодой человек пытался продать в Интернете наручные часы и стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Томич пытался продать наручные часы на сайте и лишился 120 тысяч рублей

Мужчина разместил объявление о продаже наручных механических часов за 15 000 рублей на одном из популярных Интернет-сайтов. Вскоре откликнулся потенциальный покупатель, который сообщил в переписке, что он желает приобрести данный аксессуар. Для «безопасной сделки» незнакомец предложил парню перейти по ссылке, где он указал реквизиты своей банковской карты и код подтверждения операции из сообщения, якобы для зачисления денег за продажу товара.


«Когда молодой человек ввел необходимые данные, произошло не зачисление, а списание денежных средств в сумме 15 000 рублей. Житель области сразу не стал сообщать о произошедшем в полицию и сразу не заблокировал свою банковскую карту», — говорится в сообщении.


Только на следующий день он обнаружил многочисленные уведомления о списании денег на общую сумму 120 тысяч рублей.

Полиция за кражу возбудила уголовное дело.

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