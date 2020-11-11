Томич проехал на велосипеде через десять регионов по «Золотому кольцу Сибири»

Член томского отделения Русского географического общества Егор Ковальчук вернулся из велопутешествия по «Золотому кольцу Сибири». За 33 дня он проехал десять регионов Сибири.

«Это был очень интересный, контрастный проект, несмотря на многие трудности, с которыми мы столкнулись при его организации. Я считаю, что прошло все очень удачно. Маршрут был очень концентрированным по природе, культуре, людям. Я старался смотреть на все вокруг как турист. За месяц я проехал через десять регионов Сибири, и это было очень концентрированно. Каждый регион уникален, имеет свои интересные достопримечательности — культурные, этнографические, религиозные. Везде все разное, и природа, конечно, уникальная. Я старался и смотрел глазами человека, который никогда не был в Сибири или в целом в России, и меня все действительно удивляло», — поделился Егор Ковальчук.

Новый туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири» берет начало в Томске и продолжается в Новосибирской области, Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской области, Хакасии, Красноярском крае, Туве, Иркутской области, Бурятии, конечной точкой также является Томск. Маршрут разработали недавно, а Егор Ковальчук стал первым, кто по нему проехал.

Задачей Егора было не только проехать по маршруту, но и отснять видео и фото для дальнейших презентаций туристам.





«Мне нужно было вобрать весь этот концентрат за месяц: природный, культурный. Все это заснять, увидеть, пропустить через себя, чтобы итогом люди получили хороший материал, на основе него мы сможем сделать фильм, статьи, материалы. Чтобы люди могли посмотреть и понять, что изучать Сибирь важно и нужно», — рассказывает путешественник.





В РГО говорят, что первую группу туристов на «Золотое кольцо Сибири» начнут набирать уже летом 2021 года. Проехать по маршруту можно будет не только на велосипеде, доступны варианты с разной логистикой и вариантами размещения на местах.





«Этот маршрут позволяет проехать по нему людям с разными запросами. Если человек хочет экстрима, может позволить себе его, но позволяет логистика проехать и комфортно. Вся инфраструктура, базы отдыха, логистика собраны с той позиции, что человек сможет отдохнуть», — объясняет Егор.





Общая длительность пакетного маршрута для желающих —15 дней. Туристов за это время ждут три перелета, три поездки по железной дороге и поездки на авто. РГО называет стоимость маршрута —120 тысяч рублей. В него войдут транспорт, проживание в трехзвездочных гостиницах, экскурсии и дегустации.





Работать маршрут будет не только летом, но и зимой (зимний маршрут будет готов к 2022 году). В РГО уверяют, что и в холодное время он не уступит летнему варианту.





«Проект сформирован, здесь присутствуют практически все виды туризма: и культурно-познавательный, и этнографический, и гастрономический, и экстремальный, и водный. Хотим воплотить все виды, чтобы был не однообразным, отличался интерактивностью. Например, если берем Бурятию, мы здесь представляем Байкал, возможности зимней рыбалки, возможности путешествия на квадроциклах, термальные источники на севере озера. В этом ключе хотели бы, чтобы туристы участвовали в событийных мероприятиях. Например, катание на собачьих упряжках, празднование восточного Нового года», — добавили в РГО.