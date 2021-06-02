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02 июня,
2021
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Томич, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал фонду «Обыкновенное чудо» 2 млн рублей

ТВ2
ТВ2
49 минут назад

Больше 5,5 млн рублей для тяжелобольных детей собрали томичи в рамках XV юбилейного Благотворительного марафона «Обыкновенное чудо». 

Томич, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал фонду «Обыкновенное чудо» 2 млн рублей

«В общей сложности с 1 марта по 1 июня команда фонда привлекла более 5,5 млн рублей для 80 детей. Эта акция еще раз показала, что она народная, так как 90 % пожертвований сделаны рядовыми томичами и жителями области. Остальное внесли известные меценаты и организации. Огромное спасибо за неравнодушие и желание помогать тем, кто в этом на самом деле нуждается. Самое маленькое пожертвование нынче 1 копейка, а самое больше 2 миллиона рублей! Эти 2 миллиона принес детям-инвалидам мужчина, который назвался Александром Валериевичем. Более ничего мы о нем не знаем. Он буквально спас наш марафон нынче, потому что ряд предприятий и депутатов по разным причинам отказали в помощи особенным ребятишкам. От всей души говорим спасибо, шлем ему в ответ два миллиона благодарностей, пожелания здоровья, удачи в делах», — прокомментировала президент фонда Светлана Григорьева.

В фонде уточняют, что помогли подопечным фонда и представители власти. Так и. о. мэра Томск аМихаил Ратнер вручил Милане Мазиной сертификат на 204 тысяч рублей на реабилитацию и покупку ходунков. Спикер Думы города Томска Чингис Акатаев от имени депутатов подарил сертификат на 420 тысяч рублей на лечение пятерых детей . Депутат Законодательной Думы Сергей Автомонов передал сертификат на сумму 100 тыс руб на реабилитацию Арсения Бараулина. А депутат Законодательной Думы Галина Немцева помогла Арсению и Демьяну Родиковым, внеся 20 тысяч рублей.

Томич, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал фонду «Обыкновенное чудо» 2 млн рублей

Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» работает в Томской области 12,5 лет. По данным Федерального реестра инвалидов в Томской области проживают 6736 семей с детьми-инвалидами, почти половина из них подопечные фонда. За годы работы адресная помощь оказана почти 3200 детям на сумму более 85 000 000 рублей. 

Пятнадцатый благотворительный марафон «Обыкновенное чудо» поддержан ПАО «СИБУР-Холдинг» в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».


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