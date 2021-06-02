Томич, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал фонду «Обыкновенное чудо» 2 млн рублей

«В общей сложности с 1 марта по 1 июня команда фонда привлекла более 5,5 млн рублей для 80 детей. Эта акция еще раз показала, что она народная, так как 90 % пожертвований сделаны рядовыми томичами и жителями области. Остальное внесли известные меценаты и организации. Огромное спасибо за неравнодушие и желание помогать тем, кто в этом на самом деле нуждается. Самое маленькое пожертвование нынче 1 копейка, а самое больше 2 миллиона рублей! Эти 2 миллиона принес детям-инвалидам мужчина, который назвался Александром Валериевичем. Более ничего мы о нем не знаем. Он буквально спас наш марафон нынче, потому что ряд предприятий и депутатов по разным причинам отказали в помощи особенным ребятишкам. От всей души говорим спасибо, шлем ему в ответ два миллиона благодарностей, пожелания здоровья, удачи в делах», — прокомментировала президент фонда Светлана Григорьева.