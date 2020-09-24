Томич пожаловался на новые окна в Богоявленском соборе

Житель Томска Владимир Лавренчук обратил внимание на пластиковые окна в Богоявленском соборе. По мнению Лавренчука, это нарушает архитектурный замысел.

Понятно, что в 1997 году рамы с ажурным переплетом были воссозданы по старым фотографиям и не являются историческими, но новые пластиковые нарушают архитектурный замысел и восприятие объекта культурного наследия народов РФ регионального значения, — пишет Владимир в обращении в обладминистрацию. — Новые окна не вписываются в строение, утяжеляют его и грубо имитируют исторический оконный переплет, напоминая, скорее, защитную заклейку стекол от бомбежки в войну. Почти полностью окна заменены с тыла строения с плавным переходом на центральный фасад в районе апсиды. Имеются многочисленные сколы штукатурки. В то время как на «Пассаже Второва» идет замена пластиковых окон на деревянные, эксплуатирующая организация лишает горожан и гостей города целостного исторического восприятия указанного выше строения.

В Комитете по охране объектов культурного наследия ответили, что «местоположение, форма оконных проемов, рисунок и расстекловка оконных заполнений не изменены и не нарушают предмет охраны». В Министерстве культуры, куда также обратился Владимир, нарушений тоже не увидели.





Внешний облик рекламных вывесок, мансард, пристроек и крыш деревянных домов регулируется постановлением администрации Томской области «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» и постановлением мэра «Об утверждении правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений». Председатель комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов признается, что первое постановление оказалось «мертворожденным»: его никто не соблюдает.





О конфликте вокруг пластиковых окон в исторических зданиях читайте в материале ТВ2 «Люди искренне убеждены, что делают дому красиво».​