Томич, пострадавший от выстрела сотрудника ЧОП, просит помочь пройти курс реабилитации

Томичу Петру Попову, пострадавшему от выстрела сотрудника ЧОП в спину, предложили пройти курс реабилитации в специализированном центре в городе Саки. За лечение, проживание и билеты нужно заплатить больше 350 тысяч рублей.

«С самого начала моего пути восстановления я не раз слышал про реабилитационный центр Арисс в Крыму, г. Саки (да, смешное название) и мечтал туда поехать, но сделать это было очень проблематично. Во-первых, я маломобильный, во-вторых, дороговато, а ресурсы уже на исходе. Ведь за эти почти два года ушло очень много денег на сиделок, реабилитологов, массажистов, центры, лекарства и еще много чего другого. Но все-таки мы решились не думать о всех возможных «если» и просто отправить мою анкету в место, ставшее для многих людей «спасательным кругом». Долгожданный ответ: «Мы вас примем», мои эмоции в тот момент даже передать невозможно, но попасть туда без помощи я не смогу», — пишет Петр на своей странице в Инстаграме.

По словам Петра, за три месяца пребывания в центре необходимо заплатить 96 тысяч рублей. Проживание и питание в эту сумму не входят, также будут и дополнительные расходы.





«По нашим расчетам при минимальных затратах нужно от 350 тысяч рублей. Эту сумму нам самостоятельно не осилить, ведь до моей отправки мне нужно будет продолжать платить людям, которые занимаются и сидят со мной. Поэтому огромная просьба — помогите, кто чем сможет! Я буду благодарен всем сердцем и душой», — пишет Петр.







Напомним, 7 апреля 2018 года сотрудник ЧОП «Айсберг» выстрелил Петру в спину. У него были диагностированы огнестрельное ранение позвоночника, спинного мозга, оскольчатый перелом позвонка со смещением, нейрогенный шок. После инцидента Петр почти четыре месяца пролежал в Томской ОКБ, затем его направили на реабилитацию в Новокузнецк. Молодому 22-летнему человеку присвоена инвалидность первой группы.





В отношении охранника — Павла Селиванова — было возбуждено уголовное дело. В ходе суда Селиванов настаивал, что «выстрел был нечаянным». Октябрьский суд приговорил его к шести годам лишения свободы.





Помочь Петру Попову можно переводом на карту Сбербанка:

2202 2019 5217 7703

Полина Алексеевна Ш.





Номер телефона для перевода:

89234223603







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