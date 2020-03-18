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18 марта,
2020
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Томич попал в список перспективных европейцев до 30 лет

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Forbes включил 29-летнего Ивана Нечунаева — старшего инвестора фирмы Terra Nova Capital, родившегося в Томске, в список перспективных европейцев. Инвестор вошел в категорию «Финансы». Forbes представил рейтинг «30 до 30» для Европы — список европейских молодых лидеров. В список попал еще один россиянин — режиссер Кантемир Балагов.

Томич попал в список перспективных европейцев до 30 лет

Издание отмечает, что Иван Нечунаев «жил с родителями в крошечной квартире без ванной комнаты», а теперь участвует в управлении фондом объемом $100 млн, ориентированным на развивающиеся рынки. Финансист успел пожить на Филиппинах, в Малайзии, Индонезии, Бангладеше, Пакистане, Тайланде, Вьетнаме, Саудовской Аравии и ЮАР, пишет Forbes.


По информации из открытых источников, Иван Нечунаев чемпион Сибири по плаванию, окончил гимназию № 6,  учился в ТГУ. В начале 2010 годов он переехал в США и продолжил учиться в Grand Canyon University (Финикс, Аризона, США) по специальности «финансы». В 2012 году Иван выпустил книгу про плавание. 


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