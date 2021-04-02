Томич попал в Книгу Гиннесса с рекордом по жиму штанги под водой

Томского инструктора по спорту Виталия Вивчара включили в Книгу рекордов Гиннесса за жим штанги под водой. Предыдущий рекорд поставил американец Грег Уиттсток, пожавший 50-килограммовую штангу под водой 62 раза.

Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что Виталий Вивчар попытается поставить новый мировой рекорд 13 августа 2020 года на озере Лебяжьем. На сайте Книги рекордов сообщается , Виталий пожал под водой штангу весом в 50 килограмм 77 раз.

Для подготовки Виталий выполнял различные дыхательные упражнения из йоги и фридайвинга, — говорится на сайте. — В день попытки он столкнулся со сложностями: близился конец лета и температура воды была холодней, чем ранее Спортсмен беспокоился, что его тело будет использовать кислородные ресурсы для согрева. К тому же, в тот день было много зрителей, в том числе и мать Виталия, поэтому он чувствовал волнение.

Предыдущий рекорд в октябре 2019 года поставил американец Грег Уиттсток, который под водой поднял 50-килограммовую штангу 62 раза. Уиттстоку понадобилось на это примерно полторы минуты.





«Конечно, ощущения странные: вы пытаетесь удержать равновесие, поднимая штангу, и при этом задерживаете дыхание. Сложность заключается в том, что если вы полностью выпрямляете руки, вас по инерции приподнимает и спина отрывается от скамейки», — рассказал Уиттсток после установления нового рекорда.



Виталий Вовчар — мастер спорта по жиму лежа, чемпион России и Евразии по русскому жиму. С сентября 2016 года спортсмен включен в Книгу рекордов России: за час он пожал 55-килограммовую штангу 1006 раз.



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