Томич получил ожог 90% тела при пожаре в деревянном доме

Двухэтажный деревянный дом загорелся ночью 22 июля по адресу Демьяна Бедного, 20. Сотрудники МЧС спасли из горящего здания двоих человек.

В пожарную часть позвонил инспектор Исправительной колонии №3, стоящий на посту и почувствовавший запах гари. Первыми на вызов приехали сотрудники вневедомственной пожарной охраны колонии.

На момент прибытия первого подразделения МЧС из квартиры на первом этаже шел густой дым, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Томской области. - Чтобы попасть в помещение, пожарным пришлось вскрыть дверь. Для работы в условиях сильной задымленности включилось звено газодымозащитной службы. На полу пожарные обнаружили двух человек. Люди были спасены и переданы бригаде скорой помощи.

Медики доставили пострадавших в Областную клиническую больницу, сейчас врачи борются за их жизни. Мужчина, личность которого устанавливается, получил ожоги 90% тела. 52-летняя женщина также получила ожоги и тяжелое отравление продуктами горения.





Пожар удалось потушить в течение 15 минут, в комнате обгорели диван и стены на площади в три квадратных метра. Причины возгорания устанавливаются.







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