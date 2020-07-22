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22 июля,
2020
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Томич получил ожог 90% тела при пожаре в деревянном доме

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Двухэтажный деревянный дом загорелся ночью 22 июля по адресу Демьяна Бедного, 20. Сотрудники МЧС спасли из горящего здания двоих человек.

Томич получил ожог 90% тела при пожаре в деревянном доме

В пожарную часть позвонил инспектор Исправительной колонии №3, стоящий на посту и почувствовавший запах гари. Первыми на вызов приехали сотрудники вневедомственной пожарной охраны колонии.

На момент прибытия первого подразделения МЧС из квартиры на первом этаже шел густой дым, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Томской области. -  Чтобы попасть в помещение, пожарным пришлось вскрыть дверь. Для работы в условиях сильной задымленности включилось звено газодымозащитной службы. На полу пожарные обнаружили двух человек. Люди были спасены и переданы бригаде скорой помощи.

Медики доставили пострадавших в Областную клиническую больницу, сейчас врачи борются за их жизни. Мужчина, личность которого устанавливается, получил ожоги 90% тела. 52-летняя женщина также получила ожоги и тяжелое отравление продуктами горения. 


Пожар удалось потушить в течение 15 минут, в комнате обгорели диван и стены на площади в три квадратных метра. Причины возгорания устанавливаются. 


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