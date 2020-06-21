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21 июня,
2020
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Томич получил 9 лет колонии особого режима за убийство сожительницы в Сочи

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Суд вынес приговор  33-летнему жителю Томска Василию Катаеву. Мужчина убил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

Томич получил 9 лет колонии особого режима за убийство сожительницы в Сочи

Ранее Василия Катаева полицейские задержали в Томске. 


По версии следствия, Василий Катаев избил свою сожительницу и оставил ее на дороге в Хостинском районе, недалеко от Орлиных скал. Пострадавшую обнаружили местные жители и вызвали скорую помощь. От полученных травм женщина скончалась. 


«Утром, 16 ноября 2019 года,  Василий Катаев на автомобиле вместе с женщиной направлялся к одному из ее знакомых. В машине между ними произошел конфликт, поскольку обвиняемый полагал, что сожительница хочет подбросить ему запрещенные вещества и сообщить о том, что он их, якобы, хранит в правоохранительные органы. В ходе ссоры, которая продолжилась на обочине дороги, Катаев нанес оппонентке не менее 12 ударов руками и ногами в область головы и туловища», – отметили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.


Суд назначил наказание Василию Катаеву в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.



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