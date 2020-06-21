Томич получил 9 лет колонии особого режима за убийство сожительницы в Сочи

Ранее Василия Катаева полицейские задержали в Томске.





По версии следствия, Василий Катаев избил свою сожительницу и оставил ее на дороге в Хостинском районе, недалеко от Орлиных скал. Пострадавшую обнаружили местные жители и вызвали скорую помощь. От полученных травм женщина скончалась.





«Утром, 16 ноября 2019 года, Василий Катаев на автомобиле вместе с женщиной направлялся к одному из ее знакомых. В машине между ними произошел конфликт, поскольку обвиняемый полагал, что сожительница хочет подбросить ему запрещенные вещества и сообщить о том, что он их, якобы, хранит в правоохранительные органы. В ходе ссоры, которая продолжилась на обочине дороги, Катаев нанес оппонентке не менее 12 ударов руками и ногами в область головы и туловища», – отметили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.







Суд назначил наказание Василию Катаеву в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.











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