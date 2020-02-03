Томич погасил долг в банке, увидев, что приставы увозят его авто

Узнав, что у должника есть Toyota Lite Ace, приставы приехали в частный сектор арестовывать авто. Дверь дома мужчина им не открыл, хотя в окнах горел свет.

Томич задолжал банку почти 70 тысяч рублей. Когда приставы приехали с эвакуатором арестовывать авто должника, мужчина погасил долг. ​

Пристав пригласила понятых, приступила к процедуре описи и ареста машины и вызвала эвакуатор, — говорится в сообщении пресс-службы судебных приставов. — Автомобиль планировали увезти на стоянку взыскателя, однако в момент погрузки из дома выбежал должник с деньгами в руках. Следом вышла супруга, которая уговаривала мужчину не оплачивать долг.

Однако мужчина поехал с приставами в отдел, а затем в банк, где полностью погасил долг. В тот же день арест с его автомобиля сняли.