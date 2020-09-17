Томич поддержал путешественника без ног в первом в мире покорении Эльбруса на руках
Член томского РГО Иоанн Чечнев в связке с Рустамом Набиевым поднялись на Эльбрус. Парапутешественник покорил вершину на руках, без помощи, цепляясь ледорубом за снег и лед. Это стало первым в мире восхождением на гору на руках.
«Не знаю, как мои руки это выдержали. Прошел на них 13 километров и это неровная поверхность. Пусть мой поступок станет для многих из вас примером, как нужно идти до конца, когда даже тяжело», — написал в своем блоге в Инстаграм Рустам.
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На штурм мы вышли в полночь с 10 на 11 сентября. Было тихо и ясно. ⠀ ⠀ Мы выдвинулись в сторону Эльбруса. Все начиналось спокойно и первые 2 часа я не чувствовал ни тяжести, ни трудностей. Чуть позже, когда я стал уставать, а руки начали забиваться, я осознал, что дорога не будет легкой. Было сложно. Я останавливался, но шел дальше. От нашего приюта Шарапи до вершины расстояние 6220 метров. ⠀ ⠀ На маршруте есть несколько важных точек, делящих путь на отрезки. Приют - скалы Пастухова - заброшенный ратрак, недалеко от этих скал - косая полка - седловина - вершина Эльбруса. ⠀ ⠀ До заброшенного ратрака я добрался еле-еле. Там есть пологий участок, где альпинисты устраивают привал, пьют чай, отдыхают. Я ждал, когда доберусь до него, чтобы просто расслабиться, потому что мы два часа шли без остановки. Как только мы добрались, я упал от бессилия. Было так тяжело, что я лежал с закрытыми глазами, глубоко и часто втягивая воздух. Его было так мало, что не мог надышаться! Я не знал, что ждет меня впереди. Дорога до этого места была для меня сложной, потому что по пути был то снег, то лед, а по льду зарубаться ледорубами очень трудно. ⠀ ⠀ И вот я, завалившись на спину, открыл глаза и увидел чистое, ясное звёздное небо. Не понимаю, почему до этого момента я не обращал на него внимание?! Я смотрел на небо и ждал какой-то поддержки, помощи. От кого? Сам не знаю. Мне было тяжело, но я не думал о том, чтобы сдаться. Я просто задался вопросами: «Что я здесь делаю? Зачем это надо? Кому это надо? Что я хочу этим доказать?»⠀ ⠀ Я задавал себе эти вопросы, но не понимал, что происходит со мной. В какой-то момент, я снова взглянул на небо и увидел, как прямо надо мной упала звезда. Она была настолько яркой, что не заметить ее было невозможно. И я решил, что это знак. Знак, что нужно идти дальше. Я понимал, что это сложно, но я решил, что, возможно, это сигнал от Всевышнего и уж точно, что он для меня. После этого я со злостью встал и пошел дальше! ⠀ Продолжение в карусели..➡️ ⠀ @ioann.online , спасибо за возможность!
Публикация от ▪️◾️◼️RUSTAM NABIEV ◼️◾️▪️ (@rustam_nabiev92)
Рустам лишился ног пять лет назад, будучи военнослужащим, при обрушении казармы в Омске. Однако он предпочел не падать духом, продолжить жить как можно активнее, а через некоторое время начал вести блог, в котором рассказывает о своей нынешней жизни.
Как рассказали в томском РГО, Иоанн и Рустам познакомились несколько месяцев назад в соцсетях и решили пойти в совместное восхождение.
«Рустам сделал невозможное. Когда мы выходили на маршрут, многие опытные альпинисты, даже те, кто был на Эвересте, не верили, что ему удастся взойти на руках. Многие здоровые люди не могут пройти этот маршрут даже на ногах. Но Рустам выполнил сверхзадачу, и вопреки погодным условиям сделал невероятное", — прокомментировал организатор восхождения, томич Иоанн Чечнев.
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Более 12 км на руках 💪 в условиях высокогорья, всего 3 человека в связке: Рустам Набиев @rustam_nabiev92 , я (Иоанн Чечнев) и Виктор Стукалов. Никто из нас не смог сдержать слезы радости перед вершиной! Спасибо всем за поддержку! 🏔️🎉🎉🎉 . #эльбрус #рустамнабиев #alpwww
Публикация от Ioann (@ioann.online)
Отметим, Иоанн Чечнев уже несколько раз бывал в инклюзивных экспедициях. В связке с незрячим томичом Дмитрием Богдановым он неоднократно восходил на горы Алтая и на Эльбрус. Сейчас готовится вместе со слепым напарником покорить гору Казбек во Владикавказе.
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