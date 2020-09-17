Томич поддержал путешественника без ног в первом в мире покорении Эльбруса на руках

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Член томского РГО Иоанн Чечнев в связке с Рустамом Набиевым поднялись на Эльбрус. Парапутешественник покорил вершину на руках, без помощи, цепляясь ледорубом за снег и лед. Это стало первым в мире восхождением на гору на руках.

«Не знаю, как мои руки это выдержали. Прошел на них 13 километров и это неровная поверхность. Пусть мой поступок станет для многих из вас примером, как нужно идти до конца, когда даже тяжело», — написал в своем блоге в Инстаграм Рустам.

Рустам лишился ног пять лет назад, будучи военнослужащим, при обрушении казармы в Омске. Однако он предпочел не падать духом, продолжить жить как можно активнее, а через некоторое время начал вести блог, в котором рассказывает о своей нынешней жизни.

Как рассказали в томском РГО, Иоанн и Рустам познакомились несколько месяцев назад в соцсетях и решили пойти в совместное восхождение.

«Рустам сделал невозможное. Когда мы выходили на маршрут, многие опытные альпинисты, даже те, кто был на Эвересте, не верили, что ему удастся взойти на руках. Многие здоровые люди не могут пройти этот маршрут даже на ногах. Но Рустам выполнил сверхзадачу, и вопреки погодным условиям сделал невероятное", — прокомментировал организатор восхождения, томич Иоанн Чечнев.

Фото: предоставлено томским отделением РГО