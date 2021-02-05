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05 февраля,
2021
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Томич по указке мошенников оформил на свою семью пять кредитов

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В дежурную часть полиции 64-летний обратился томич, который рассказал, что месяц назад  ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Тот сообщил, что мужчине необходимо срочно обезопасить свои банковские счета.

Томич по указке мошенников оформил на свою семью пять кредитов

Как сообщает пресс-служба УМВД, мошенник посоветовал снять все имеющие на счетах деньги и зачислить их на номер карты, который ему продиктуют. Следуя указаниям, томич снял деньги и перевел на указанную карту 1 800 000 рублей.


Но через некоторое время ему снова позвонили «сотрудники банка» и сообщили, что его деньги снова в опасности и  что посторонние люди пытают оформить на его имя кредиты. И что необходимо снова перевести деньги на безопасные счета. В итоге мужчина оформил на себя и свою семью пять кредитов и перевел деньги на указанные счета. Общая сумма ущерба составила более 4, 6 миллиона рублей.

По данному факту полицейскими было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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