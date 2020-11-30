Томич оплатил штраф осужденной за пикет учительнице из омской деревни

Уроженец Томска Михаил Файто оплатил штраф учительнице Наталье Панариной из деревни Аксеново в Омской области. За организацию пикета против закрытия школы ее осудили на пять тысяч рублей.
Здание школы признали аварийным несколько недель назад. Его решили не ремонтировать, а учеников перевели в школу соседнего поселка в 10 километрах от Аксеново. При этом, как сообщают на сайте реготделения КПРФ, летом здание школы отремонтировали и обновили, потратив на это миллион рублей. Официально причиной закрытия школы объявили отсутствие горячего питания для учеников.
Попавшая под сокращение учительница Наталья Панарина организовала в деревне пикет против закрытия школы. Помимо учительницы, пикетировать вышли девять учеников и их родители. Суд счел случившееся нарушением порядка проведения массового мероприятия и оштрафовал педагога на пять тысяч рублей, пишет информагентство «Новый Омск». Уроженец Томска Михаил Файто, живущий сейчас в Москве, решил оплатить штраф за Наталью.
Учителя и врачи в России (в отличие от остального мира) традиционно самые нищие, но при этом самые лояльные к режиму. А тут учитель идет против системы, плюс беря во внимание низкие зарплаты учителей, мы просто не могли пройти мимо и решили помочь оплатить этот штраф», – написал на своей странице в Facebook Михаил Файто.
Михаил добавил, что Наталье «было неловко принимать помощь», поэтому они договорились с педагогом, что она вернет деньги, когда начнет зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц.
Мужчина отметил, что пикет в деревне не был бесполезным: Наталью Панарину взяли работать в школу, куда перевели детей из Аксеново, а для доставки школьников нашли автобус. «Даже пообещали выделить УАЗик, чтобы не приходилось сдавать детей в интернат на время плохой погоды», – завершает пост Михаил Файто.
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