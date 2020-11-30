Томич оплатил штраф осужденной за пикет учительнице из омской деревни

Уроженец Томска Михаил Файто оплатил штраф учительнице Наталье Панариной из деревни Аксеново в Омской области. За организацию пикета против закрытия школы ее осудили на пять тысяч рублей.

Здание школы признали аварийным несколько недель назад. Его решили не ремонтировать, а учеников перевели в школу соседнего поселка в 10 километрах от Аксеново. При этом, как сообщают на сайте реготделения КПРФ, летом здание школы отремонтировали и обновили, потратив на это миллион рублей. Официально причиной закрытия школы объявили отсутствие горячего питания для учеников.





Попавшая под сокращение учительница Наталья Панарина организовала в деревне пикет против закрытия школы. Помимо учительницы, пикетировать вышли девять учеников и их родители. Суд счел случившееся нарушением порядка проведения массового мероприятия и оштрафовал педагога на пять тысяч рублей, пишет информагентство «Новый Омск». Уроженец Томска Михаил Файто, живущий сейчас в Москве, решил оплатить штраф за Наталью.

