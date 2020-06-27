Томич нарисовал на крыше дома в Новокузнецке гигантский шаманский бубен: ВИДЕО

Изображение на таком бубне обычно было разделено границей на две части: верхний и нижний мир. В верхней части изображались птицы, небесные светила, иногда люди и животные, в нижней части бубна традиционно были люди: пешие и на различных средствах передвижения (лошадях, лодках), а также жители подземного мира (лягушки, ящерицы), — сообщает мэрия Новокузнецка.