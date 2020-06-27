Томич нарисовал на крыше дома в Новокузнецке гигантский шаманский бубен: ВИДЕО
На крыше здания в Новокузнецке появилось изображение шаманского бубна площадью более 300 квадратных метров. Это самое масштабное за Уралом граффити, сообщает администрация Новокузнецка.
Этот рисунок стал продолжением композиции «Тайны Шории», созданной на фасаде здания художником из Томска Ильей Маломощенко.
За основу рисунка взят традиционный бубен коренных народов Кузбасса – шорцев.
Изображение на таком бубне обычно было разделено границей на две части: верхний и нижний мир. В верхней части изображались птицы, небесные светила, иногда люди и животные, в нижней части бубна традиционно были люди: пешие и на различных средствах передвижения (лошадях, лодках), а также жители подземного мира (лягушки, ящерицы), — сообщает мэрия Новокузнецка.
Граффити находится на крыше здания по адресу Кутузова, 14а в Новокузнецке. Арт-объект можно увидеть только с высоты птичьего полета или из окон близлежащих зданий.
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