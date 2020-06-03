Томич «на спор» залез в конструкцию Коммунального моста и застрял. Ему потребовалась помощь спасателей.

Сообщение, что между опорой коммунального моста и металлической конструкцией зажат мужчина, поступило в Томскую областную поисково-спасательную службу 2 июня, в 20:50.





«Дежурная смена выехала на место происшествия. Со слов самого пострадавшего, он попытался пролезть в узкий проем на спор с товарищами и застрял. Оценка ситуации показала, что в нижней части проем шире на три сантиметра. Спасатели уложили мужчину горизонтально и вытянули оттуда», — сказал начальник Томской ПСС Евгений Кабаков.





От медицинской помощи мужчина отказался.