Добрые новости
03 июня,
2020
3
фото
Новости

Томич на спор залез в конструкцию Коммунального моста и застрял

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томич «на спор» залез в конструкцию Коммунального моста и застрял. Ему потребовалась помощь спасателей. 

Томич на спор залез в конструкцию Коммунального моста и застрял
Фото: Томская ПСС

Сообщение, что между опорой коммунального моста и металлической конструкцией зажат мужчина, поступило в Томскую областную поисково-спасательную службу  2 июня, в 20:50.


«Дежурная смена выехала на место происшествия. Со слов самого пострадавшего, он попытался пролезть в узкий проем на спор с товарищами и застрял. Оценка ситуации показала, что в нижней части проем шире на три сантиметра. Спасатели уложили мужчину горизонтально и вытянули оттуда», —  сказал начальник Томской ПСС Евгений Кабаков.


От медицинской помощи мужчина отказался.

Томич на спор залез в конструкцию Коммунального моста и застрял
Томич на спор залез в конструкцию Коммунального моста и застрял
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.