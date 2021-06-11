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11 июня,
2021
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Томич лишился части ноги, попав под поезд в районе Елизаровых

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Мужчина, который нетрезвым пытался перейти железнодорожные пути в районе улицы Елизаровых в Томске, попал под поезд и лишился части ноги, сообщил линейный отдел МВД.


Сообщается, что сообщение о травмировании человека на путях поступило в дежурную часть накануне. При проверке выяснилось, что 67-летний мужчина в районе улицы Елизаровых, чтобы сократить путь, решил перейти пути и перелезть под грузовым поездом, но состав тронулся с места.


«В результате наезда мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и лишился левой голени. Пострадавшего заметили работники транспортной организации, которые остановили дальнейшее маневрирование поезда и незамедлительно вызвали скорую помощь, а также наложили на ампутированную конечность жгут. Кроме того, у мужчины диагностировали состояние алкогольного опьянения», — сообщили в полиции.


В транспортной полиции предупреждают, что переходить пути можно лишь в специально отведенных местах, нельзя перелазить под вагонами и стоять между путями при движении встречных поездов. При движении вдоль путей, нужно сохранять безопасное расстояние в пять метров от рельсов. Также нельзя двигаться у путей в наушниках.

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