Томич хочет реконструировать трамплин в Академгородке и создать вокруг него парково-культурную зону
Томич Эдуард Симкин хочет реконструировать трамплин в Академгородке и создать вокруг него парково-культурную зону. Администрация города одобрила проект и уже выделила землю для благоустройства.
Предложенный Эдуардом Симкиным проект предполагает, в первую очередь, демонтаж разрушенных частей трамплина и покраску всей конструкции. За счет установки световых шнуров и прожекторных установок автор проекта рассчитывает добиться эффекта «Эйфелевой башни». В основании лифтовой шахты трамплина, где ранее находилось помещение для подъема лыжников на вершину, предполагается создание музея. В его экспозицию войдут фотографии строительства трамплина и создания школы «летающих лыжников», стенды с информацией о томских спортсменах, экипировка и награды.
На выходе из музея Эдуард Симкин хочет создать аллею достижений томских спортсменов по зимним видам спорта: как прыжкам на лыжах с трамплина, лыжным гонкам, лыжному двоеборью, фристайлу, сноуборду и ледолазанию. Вдоль аллеи создатели парка планируют высадить около 200 хвойных деревьев и установить стенды с портретами спортсменов.
Следующим этапом благоустройства должно стать создание обзорно-смотровой площадки с видом на город и семейного парка с беговыми и велодорожками, где можно будет взять на прокат спортивный инвентарь.
Администрация Томска выделила землю для благоустройства, сейчас идут переговоры по передаче помещения бывшей тренерско-судейской вышки под смотровую площадку, — рассказал Эдуард Симкин. — Заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус в прошлом году утвердил план создания парково-культурной зоны, к 2022-му году какие-то этапу уже нужно будет реализовать.
Областной департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту реализацию проекта в 653, 9 тысяч рублей и рассмотрит вопрос о выделении финансирования на его реализацию в 2021-2023 годах. Деньги на реализацию проекта Эдуард Симкин рассчитывает получить в рамках государственно-частного партнерства, а также привлечь частных инвесторов.
70-метровый горнолыжный трамплин в Академгородке построили в 1959 году по проекту преподавателя ТГАСУ Николая Тетерина, на нем проводились всесоюзные соревнования. Сейчас трамплин закрыт. В августе 2007 года мэрия Томска объявила конкурс на разработку реконструкции проекта, но заявок на него не подали, поэтому конкурс признали не состоявшимся. Сейчас на трамплине проводят соревнования по альпинизму.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?