Томич хочет реконструировать трамплин в Академгородке и создать вокруг него парково-культурную зону

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Томич Эдуард Симкин хочет реконструировать трамплин в Академгородке и создать вокруг него парково-культурную зону. Администрация города одобрила проект и уже выделила землю для благоустройства.



Фото: предоставлено Эдуардом Симкиным

Предложенный Эдуардом Симкиным проект предполагает, в первую очередь, демонтаж разрушенных частей трамплина и покраску всей конструкции. За счет установки световых шнуров и прожекторных установок автор проекта рассчитывает добиться эффекта «Эйфелевой башни». В основании лифтовой шахты трамплина, где ранее находилось помещение для подъема лыжников на вершину, предполагается создание музея. В его экспозицию войдут фотографии строительства трамплина и создания школы «летающих лыжников», стенды с информацией о томских спортсменах, экипировка и награды.



На выходе из музея Эдуард Симкин хочет создать аллею достижений томских спортсменов по зимним видам спорта: как прыжкам на лыжах с трамплина, лыжным гонкам, лыжному двоеборью, фристайлу, сноуборду и ледолазанию. Вдоль аллеи создатели парка планируют высадить около 200 хвойных деревьев и установить стенды с портретами спортсменов.

Следующим этапом благоустройства должно стать создание обзорно-смотровой площадки с видом на город и семейного парка с беговыми и велодорожками, где можно будет взять на прокат спортивный инвентарь.

Администрация Томска выделила землю для благоустройства, сейчас идут переговоры по передаче помещения бывшей тренерско-судейской вышки под смотровую площадку, — рассказал Эдуард Симкин. — Заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус в прошлом году утвердил план создания парково-культурной зоны, к 2022-му году какие-то этапу уже нужно будет реализовать.