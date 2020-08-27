Томич Денис Шарапов стал лучшим веб-разработчиком в России

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Студент Высшей ИТ-школы ТГУ (HITs) Денис Шарапов победил во Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии». Он получил звание лучшего разработчика web- и мультимедийных приложений, а также приз в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ТГУ. На федеральном этапе участники разрабатывали прототип сервиса для Центра занятости населения города Томска и Томского района, где можно размещать информацию о проведении профильных событий, регистрироваться на мероприятия, задавать вопросы спикерам, оставлять отзывы. При этом жюри оценивало не только функциональные возможности, но и внешний вид сервиса – насколько он соответствует фирменному стилю организации. Программист компании «Крео-софт» Денис Шарапов лучше всех справился с заданием и победил с большим отрывом, набрав 54,31 балла.

Ранее в проекте ТГУ «Научно. Лично» студент Высшей ИТ-школы ТГУ (HITs) Денис Шарапов рассказал, почему его вдохновляет программирование и почему он не стал поступать во ВГИК. В 2017 году он выиграл World Skills Russia в номинации «Веб-дизайн и разработка», в 2018-м – в аналогичной номинации на Digital Skills, а в 2019-м вошел в двадцатку лучших программистов на чемпионате Яндекса (11-е место).