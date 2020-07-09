Томич Алексей Новиков спас двух подростков, которые тонули в районе Коммунального моста
8 июля в районе 16.00 в МЧС России по Томской области поступило сообщение о том, что в районе Коммунального моста посередине Томи тонут два подростка. Информация была передана на пост Государственной инспекции по маломерным судам. Одним из тех, кто был направлен на помощь подросткам, был внештатный инспектор ГИМС Алексей Новиков, сообщает пресс-служба МЧС.
«Как только я получил сообщение, сразу же прыгнул в катер и выдвинулся по направлению к мосту, — рассказывает Алексей. – Примерно в километре от него ниже по течению я увидел двух подростков. Один из них цеплялся за резиновый круг, а второй просто плыл по течению: было видно – он настолько выбился из сил, что просто не мог уже даже звать на помощь. На реке в это время был сильный ветер, отчего парня накрывало волнами».
Алексей подплыл к подросткам и по очереди затащил их на катер. Нахлебавшемуся воды юноше пришлось оказать первую помощь прямо на судне. Затем 15-ти и 16-летний подростки были доставлены на берег.
По словам одного из спасенных, они отдыхали на левом берегу Томи. Они поплыли за унесенным течением резиновым кругом и оказались на середине реки. Доплыть обратно у них не было сил.
Алексей Новиков более шести лет оказывает помощь сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Денег за это он не получает, ему просто нравится спасать людей. В прошлом году он вызволил из реки Томь мужчину, упавшего с Коммунального моста. За это он был награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Алексею 45 лет, он работает в частной организации.
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