Томич Алексей Новиков спас двух подростков, которые тонули в районе Коммунального моста

8 июля в районе 16.00 в МЧС России по Томской области поступило сообщение о том, что в районе Коммунального моста посередине Томи тонут два подростка. Информация была передана на пост Государственной инспекции по маломерным судам. Одним из тех, кто был направлен на помощь подросткам, был внештатный инспектор ГИМС Алексей Новиков, сообщает пресс-служба МЧС.







«Как только я получил сообщение, сразу же прыгнул в катер и выдвинулся по направлению к мосту, — рассказывает Алексей. – Примерно в километре от него ниже по течению я увидел двух подростков. Один из них цеплялся за резиновый круг, а второй просто плыл по течению: было видно – он настолько выбился из сил, что просто не мог уже даже звать на помощь. На реке в это время был сильный ветер, отчего парня накрывало волнами».





Алексей подплыл к подросткам и по очереди затащил их на катер. Нахлебавшемуся воды юноше пришлось оказать первую помощь прямо на судне. Затем 15-ти и 16-летний подростки были доставлены на берег.