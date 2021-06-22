Томичей просят выбрать лучшее оформление торта-бренда региона
Проголосовать за понравившееся оформления фирменного торта “Томск”, который станет брендом региона, можно до 12 июля, сообщает обладминистрация.
Отметим, 17 июня в Томске проходил начальный этап конкурса гастрономического бренда, где кондитеры представили жюри 13 десертов. Все торты готовились с использованием местных продуктов: кедровых орехов, жимолости, меда. В итоге в пятерку победителей попали торты, приготовленные кондитерами из кафе TORTA, Багет-Омлет, Буланже, а также ООО «Газпром питание» и Еленой Яковлевой, которая печет сладости на дому. За основу фирменного торта жюри решило взять рецепт шеф-кондитера кафе Багет-Омлет.
«Жители региона могут выбрать один из пяти вариантов оформления торта "Томск", которые предложили кондитеры в рамках областного конкурса на создание гастрономического бренда Томской области», – говорится в сообщении.
Проголосовать за понравившийся вариант можно в гугл-форме по ссылке.