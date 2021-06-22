Томичей просят выбрать лучшее оформление торта-бренда региона

Отметим, 17 июня в Томске проходил начальный этап конкурса гастрономического бренда, где кондитеры представили жюри 13 десертов. Все торты готовились с использованием местных продуктов: кедровых орехов, жимолости, меда. В итоге в пятерку победителей попали торты, приготовленные кондитерами из кафе TORTA, Багет-Омлет, Буланже, а также ООО «Газпром питание» и Еленой Яковлевой, которая печет сладости на дому. За основу фирменного торта жюри решило взять рецепт шеф-кондитера кафе Багет-Омлет.

Проголосовать за понравившееся оформления фирменного торта “Томск”, который станет брендом региона, можно до 12 июля, сообщает обладминистрация.

«Жители региона могут выбрать один из пяти вариантов оформления торта "Томск", которые предложили кондитеры в рамках областного конкурса на создание гастрономического бренда Томской области», – говорится в сообщении.

Проголосовать за понравившийся вариант можно в гугл-форме по ссылке.