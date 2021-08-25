Томичей просят предложить идеи для благоустройства площади у фонтана на Ушайке

«Сейчас площадь является местом прогулок и отдыха множества томичей и гостей города, однако качество ее благоустройства не соответствует современным стандартам. По проекту Центра реализовано соседнее пространство — Театральный сквер, а теперь настало время привести в порядок и площадь у фонтана. Мы обращаемся за помощью к вам — томичам, которым небезразлична эта территория, и ждём ваших предложений и пожеланий по ее развитию. Полученные данные позволят нашим архитекторам сделать площадь, по которой будет приятно гулять и проводить время», — сообщается на сайте Центра.

На данный момент почти все высказавшиеся на сайте Центра развития городской среды предлагают отделить проезжую часть от пешеходной зелеными насаждениями, убрать экран и поставить более современный забор. Архитекторы добавляют, что разрабатывают концепцию благоустройства площади по запросу администрации города Томска.