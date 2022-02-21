Томичей просят помочь в пристрое и лечении 30 кошек из квартиры 92-летней томички

По соцсетям и томским пабликам разошлись посты о том, что срочно требуется помощь в пристрое и лечении 30 кошек. Их хозяйка – 92-летняя бабушка живет в многоквартирном доме. Соседи не раз жаловались, приходили полиция и приставы, но результатов это не принесло, рассказала ТВ2 зооволонтер Александра.
– Я эту бабушку не знаю, первый раз ее увидела пару дней назад, когда узнавала про кошек. Она говорит, что запаха не чувствует. Ей 92 года, она практически не выходит из дома. Их надо срочно изымать, они на грани жизни и смерти. По проверенным передержкам и частным приютам я позвонила – все занято.
Номер Александры разошелся по сетям вместе с объявлением. Но никаких денег ей кидать не надо. Ее задача – найти кошкам передержку. Только не просто крышу над головой, животным нужен человек, который сможет о них позаботиться. Большинство кошек нуждаются в лечении.
– Кошки все истощены. Их было 36. Пятерых мы пристроили. Остальных приюты томские брать отказались – все переполнено. Нужна передержка. Даже платная. Будем собирать деньги. Может, есть взрослые одинокие люди или пары, которые согласятся за оплату принять котиков и позаботиться о них. О кастрации и стерилизации со скидкой мы с ветеринаром договорились. Сейчас главное – забрать оттуда животных. Внуки этой бабушки сказали, что она сама решает, кого ей заводить. Соседи предлагают отравить животных. И самое печальное, что у нас в городе минимум 10 таких квартир я знаю.
Если вы или ваши знакомые готовы временно позаботиться о питомце или хотите помочь другим способом, звоните зооволонтеру Ларисе Прохоровой по телефону: 89138616797.