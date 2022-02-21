Томичей просят помочь в пристрое и лечении 30 кошек из квартиры 92-летней томички

– Кошки все истощены. Их было 36. Пятерых мы пристроили. Остальных приюты томские брать отказались – все переполнено. Нужна передержка. Даже платная. Будем собирать деньги. Может, есть взрослые одинокие люди или пары, которые согласятся за оплату принять котиков и позаботиться о них. О кастрации и стерилизации со скидкой мы с ветеринаром договорились. Сейчас главное – забрать оттуда животных. Внуки этой бабушки сказали, что она сама решает, кого ей заводить. Соседи предлагают отравить животных. И самое печальное, что у нас в городе минимум 10 таких квартир я знаю.