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Главная Новости Томичей просят помочь в поисках 81-летнего мужчины
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Томичей просят помочь в поисках 81-летнего мужчины

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках 81-летнего томича. О местонахождении Валерия Парначева 1939 года рождения с 10 июля ничего не известно.

Валерий Парначев ушел в неизвестном направлении 10 июля. Был одет в бежевую куртку, зеленые камуфляжные штаны, черные ботинки, на голове была бежевая кепка. С собой у Валерия был  большой темно-серый рюкзак. 

Поисковый отряд объявил о срочном сборе волонтеров.

«Внимание, срочный сбор! Пропал #Парначёв Валерий Петрович, 81 год (1939 г.р.) г. Томск - ж/д станция 41 км. Сбор: 11.07.2021 в 10:00 по адресу ул. Учебная, 7, парковка со стороны ул. Учебной. Есть задачи и городские, и лесные. Просьба сразу указать, на какие задачи вы готовы ехать», – говорится в сообщении. 

С собой нужно взять СИЗ, скотч, и быть одетым в соответствующую форму одежды. Для леса понадобятся репелленты, смена одежды и перекус.

Уточнить информацию можно у инфорга поиска Марии:  89234448055.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 

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