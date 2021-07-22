Томичей просят помочь в поисках пропавшего мужчины

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о пропаже 35-летнего жителя Томска Александра Антропова. Как говорится в официальном аккаунте отряда в «ВКонтакте», мужчина 18 июля уехал на своей черной машине Kia Spectra в неизвестном направлении. С тех пор о нем ничего неизвестно.

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Антропов Александр Игоревич, 35 лет (1985 года рождения). 18 июля 2021 года уехал на машине Kia Spectra черного цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в красную футболку с белой надписью, светло-синие джинсы и черно-серые кеды. С собой была мужская черная сумка.

Всех, кто обладает информацией об Александре, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.