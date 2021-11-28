Томичей просят помочь собрать деньги на пересадку костного мозга шестимесячному мальчику

Фонд Алены Петровой объявил сбор средств для операции по пересадке костного мозга шестимесячному Славе Шнитко из Томска. Необходимо собрать 700 тысяч рублей, сообщается на сайте Фонда.

Родители рассказывают, что Слава родился здоровым, спокойным и веселым мальчиком. Опасения вызывало лишь то, что плохо набирал вес. После обследований врачи поставили сложный онкологический диагноз и сейчас спасти жизнь полугодовалого мальчика сможет только операция, которую проводят в центре им. Горбачевой в Санкт-Петербурге.

«Мы могли предполагать какие-то болезни, но когда врач сообщил о таком страшном диагнозе, я настолько растерялась, что даже не поняла, что речь идет о моем мальчике. Я не хотела слушать, не хотела слышать, мне казалось это какой-то чудовищной ошибкой, – рассказывает мама Олеся о первых днях в больнице. – Посмотрю на своего сыночка: он такой миленький, улыбается всегда, с удовольствием слушает музыкальные сказки, и кажется, что это все ошибка. Прямо смотрела порой на дверь и думала, что вот сейчас зайдет врач и скажет: «Идите домой, у вас все хорошо». Да, конечно, врач зашел, но уже с информацией, что в ближайшее время ждут в Санкт-Петербурге и будут готовить к пересадке».