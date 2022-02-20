Томичей просят помочь с поиском пропавшего 16 февраля мужчины

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» просит томичей помочь найти 39-летнего Василия Юрьевича Викулова. Его местонахождение неизвестно с 16 февраля, говорится в сообществе отряда в ВК.

Приметы: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные брюки, черные высокие ботинки и светло-зеленую шапку.