Томичей просят помочь приобрести жилет для очистки дыхательных путей мальчику с муковисцидозом

Фонд «Обыкновенное чудо» просит помочь в лечении четырехлетнему томичу Грише Шевченко. Мальчик болен муковисцидозом, ему требуется система очистки дыхательных путей - дренажный виброжилет The Vest Airway Clearance System. Сейчас на это осталось собрать почти 400 тысяч рублей, половина суммы уже собрана.

Как рассказывает папа Гриши, проблемы со здоровьем сына выявили сразу же. В первые сутки жизни мальчик пережил экстренную операцию – внутриутробную перфорацию кишечника из-за непроходимости, ему вывели стомы - трубочки. Тогда же на основании генетического анализа сыну поставили диагноз муковисцидоз. Это генетическое заболевание, при котором из-за мутации гена скапливается густая вязкая слизь, которая закупоривает легкие и пищеварительную систему.

«Врач рекомендовал приобрести систему очистки дыхательных путей. Система VEST состоит из компрессора и надувного жилета. Когда пациент надевает подключенный к генератору жилет, в который нагнетается воздух, на грудную клетку пациента воздействуют импульсы, помогающие очистить бронхи. Проблема в том, что бесплатно такие аппараты не выдают. Аппарат можно только купить. Стоимость данной системы Vest 800 000 рублей», — пишет папа Гриши Иван Шевчено в блоге на сайте фонда.