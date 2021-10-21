Томичей просят помочь приобрести жилет для очистки дыхательных путей мальчику с муковисцидозом

Как рассказывает папа Гриши, проблемы со здоровьем сына выявили сразу же. В первые сутки жизни мальчик пережил экстренную операцию – внутриутробную перфорацию кишечника из-за непроходимости, ему вывели стомы - трубочки. Тогда же на основании генетического анализа сыну поставили диагноз муковисцидоз. Это генетическое заболевание, при котором из-за мутации гена скапливается густая вязкая слизь, которая закупоривает легкие и пищеварительную систему.
«Врач рекомендовал приобрести систему очистки дыхательных путей. Система VEST состоит из компрессора и надувного жилета. Когда пациент надевает подключенный к генератору жилет, в который нагнетается воздух, на грудную клетку пациента воздействуют импульсы, помогающие очистить бронхи. Проблема в том, что бесплатно такие аппараты не выдают. Аппарат можно только купить. Стоимость данной системы Vest 800 000 рублей», — пишет папа Гриши Иван Шевчено в блоге на сайте фонда.
Если мальчику смогут прибрести виброжилет, он сможет проходить компрессионно-вибрационную терапию в домашних условиях, ему станет значительно легче дышать.
На данный момент в помощь ребенку осталось собрать 300 тысяч 975 рублей. Это около половины необходимой суммы.