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Томичей приглашают реставрировать наличники с мастерами «Том Сойер Фест»

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Активисты «Том Сойер Фест» в рамках проекта «Фестиваль восстановления фасадов объекта деревянного зодчества по улице Никитина, 15» хотят реставрировать наличники и приглашают помогать всех желающих.

На этом доме планируют отреставрировать 7 наличников. Часть работ пройдет на улице, а окрашивание и восстановление недостающих частей в мастерской.

Автор:  https://vk.com/tsf_tomsk

Как рассказали организаторы, они призывают «любить город не только на словах», а сохранять историческую среду Томска, частью которой является и дом на Никитина, 15. Именно в этом доме в 1902 году открылся первый за Уралом Учительский институт, о котором на сегодняшний день мало кто знает.

Проект по ремонту этого дома проходит при поддержке департамента архитектуры и градостроительства Томска, который выделил субсидию на приобретение материалов и оборудования, необходимых для реставрации наличников.

Чтобы присоединиться к реставрации, вы можете связаться с представителями «Том Сойер Фест» в социальных сетях: ВКонтакте или Instagram.

Ранее мы рассказывали, что движение запустило в Томске «Сибирскую школу по изготовлению наличников» и приглашало всех желающих.

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