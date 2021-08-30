Томичей приглашают поучаствовать в высадке десяти тысяч сосен у 86 квартала

Компания "Сибирский кедр" организует высадку десяти тысяч кедров в лесу недалеко от 86 квартала. Присоединиться к акции может любой желающий.

Весной 2021 года компания высадила 5 000 деревьев для создания припоселкового кедровника недалеко от Петрово. Чтобы деревья прижились, организаторы за ними ухаживают.

"В июне мы организовали питомник. Теперь там растут новые кедры, готовятся к посадке через несколько лет. Мы понимаем, что для более глобального влияния на ситуацию с лесами, необходимо наращивать обороты и увеличивать засаживаемые площади не только кедрами, но и другими культурами, которые также важны для экосистемы. Сажать в этот раз будем сосны. Количество саженцев - 10 000", — говорится в сообщении.

Принять участие в высадке может любой желающий 12 сентября с 10.30 до 15.30. Для участия необходимо заполнить форму участника.