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Томичей приглашают поучаствовать в высадке десяти тысяч сосен у 86 квартала

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Компания "Сибирский кедр" организует высадку десяти тысяч кедров в лесу недалеко от 86 квартала. Присоединиться к акции может любой желающий.

Весной 2021 года компания высадила 5 000 деревьев для создания припоселкового кедровника недалеко от Петрово. Чтобы деревья прижились, организаторы за ними ухаживают. 

"В июне мы организовали питомник. Теперь там растут новые кедры, готовятся к посадке через несколько лет. Мы понимаем, что для более глобального влияния на ситуацию с лесами, необходимо наращивать обороты и увеличивать засаживаемые площади не только кедрами, но и другими культурами, которые также важны для экосистемы. Сажать в этот раз будем сосны. Количество саженцев - 10 000", — говорится в сообщении.

Принять участие в высадке может любой желающий 12 сентября с 10.30 до 15.30. Для участия необходимо заполнить форму участника.

Автор:  raznyecvety.ru

Высаживать планируется четырехлетние саженцы высотой 30-40 см. Общая площадь будущих посадок - 3,2га из расчета три тысячи саженцев на 1 га.

"Место проведения - 20 км от Томска по пути на 86-й квартал. Важно: дата ориентировочная и зависит от погоды. Если будет град или ливень, посадку можем перенести. Все организационные вопросы по проекту будут в телеграм-канале, куда добавляются все желающие после заполнения формы. Заезд будет один. Ориентируемся на 200 взрослых человек. Если будет больше - отлично! Помощь нужна будет разная.  На 2 человека придётся около 100 деревьев. Технология посадки простая, поэтому рассчитываем, что уложимся в 3 часа. Остальное время на организацию, питание и развлечения.

Желающие присоединиться встречаются на парковке у корпуса №10 ТПУ 12 сентября в 9.00 - 9.30. Будут автобусы, которые довезут желающих до места. Если вы собираетесь поехать на своем авто, координаты можно попросить у организаторов. Чтобы не потеряться, можно поехать за автобусом с участниками. На месте будут работать кураторы, которые ответят на вопросы и проведут инструктаж. Питание и инвентарь предоставят организаторы.

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