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Томичей приглашают поучаствовать в разговоре о женщинах. В Москве стартует новый FemFest

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13 и 14 ноября в Москве состоится 5-й фестиваль гендерной грамотности, свободы выбора и достоинства людей — Moscow FemFest.

Автор:  Денис Щепинов, из группы Moscow FemFest в Facebook

Из-за пандемии коронавируса юбилейный фестиваль пройдет онлайн. Участников ждут 18 часов дискуссий, дебатов и перформансов в прямом эфире. В первый день планируется подвести главные итоги российской и мировой гендерной повестки в 2021 году и обсудить острые социальные вопросы. Второй день будет посвящен экономической безопасности женщин.

«Мероприятие задумано как гендерное ток-шоу для всей страны, — говорят организаторы фестиваля Ирина Изотова и Лола Тагаева. — Все дискуссии и выступления будут транслироваться в прямом эфире — это значит, что принять участие в фестивале, смотря и задавая вопросы спикерам, смогут все желающие, независимо от того, где они находятся».
Автор:  фото из группы Moscow FemFest в ФБ

Среди зарубежных спикеров фестиваля: управляющий директор Women's Forum for the Economy & Society Кьяра Корацца, Генеральный секретарь ассоциации Italy-ASEAN Алессия Моска, иранская правозащитница Суссан Тамасеби и венская градостроительница Ева Кайл.

С российской стороны в фестивале примут участие экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина, общественный деятель Алена Попова, директор Национального центра по предотвращению насилия «Анна» Марина Писклакова-Паркер, журналист Кирилл Мартынов, психолог Зара Арутюнян, журналистка Залина Маршенкулова, а также многие другие ведущие экспертки и эксперты в области гендерных проблем и гендерного просвещения.

Автор:  фото из группы Moscow FemFest в ФБ

«Главной целью первого Фемфеста пять лет назад было поговорить про феминизм и гендерные вопросы конструктивно, отделив зерна пользы от плевел предубеждений, — говорит основательница и программный директор фестиваля Ирина Изотова. — С самого начала нам было важно делать фестиваль народным и создавать пространство для диалога, где представительницы науки, активизма, бизнеса и государства, а также широкая аудитория могли бы встретиться, чтобы вместе озвучить проблемы и подумать, как их решить. В прошлом году Moscow FemFest стал международным. А в этом, кроме европейских, мы активно привлекаем спикерок из регионов России и бывшего СНГ».
Автор:  фото из группы Moscow FemFest в ФБ

Основные темы фестиваля: 

  • •Как выйти из цикла насилия? 
  • •Мизогиния: в чем ее корни и как она проявляется сегодня? 
  • •Восприятие тела и лукизм: роль социальных медиа
  • •Декрет и отпуск по уходу за ребенком
  • •Неоплачиваемый домашний труд, неравенство зарплат
  • •Как справиться с выгоранием
  • •Гендерные проблемы в архитектуре и урбанистике
  • •Женщины в традиционно мужских отраслях 
  • •Важен ли пол в лидерстве?

Чтобы принять участие в фестивале, подпишитесь на телеграм-сообщество https://t.me/moscowfemfest (расписание и пуши трансляций, возможность задавать вопросы спикерам и организаторам), или зарегистрируйтесь здесь (https://moscow-femfest.timepad.ru/event/1624111/), чтобы получить ссылку на трансляцию на электронную почту в день проведения фестиваля.

С программой первого и второго дня можно познакомиться на сайте фестиваля. А онлайн трансляцию можно будет посмотреть на сайте ТВ2.

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