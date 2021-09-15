Томичей приглашают поучаствовать в Кроссе нации

В субботу, 18 сентября, в Томске пройдет всероссийский забег «Кросс нации — 2021». В нем может принять участие любой желающий, но нужна предварительная регистрация.
Как сообщает городское управление физкультуры и спорта, забеги пройдут на лыжероллерной трассе ДЮСШ ЗВС на улице Королева, 13 в 10.00 и в 11.00, парке «Сосновый бор» на улице Кутузова, 1б в 11.00 и Михайловской роще в 11.00.
Участники в зависимости от возраста могут пробежать дистанции от одного до 12 километров. С подробными условиями дистанций можно ознакомиться по ссылке.
Для участия в кроссе необходима обязательная регистрация. Пройти ее можно до 18.00 16 сентября. Для забега на базе «Метелица» регистрация идет по этой ссылке, в Михайловской роще регистрация тут, базе «Сосновый бор» тут.