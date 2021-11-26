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Новости

Томичей приглашают посмотреть показы дизайнеров одежды «Особая Мода»

ТВ2 ТВ2

В Томске традиционно первого декабря пройдет Межрегиональный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров «Особая Мода».

«В этом году интерес к конкурсу выразили более 15 дизайнеров, что обещает праздничное красочное шоу. В мероприятии ежегодно принимают участие как профессиональные модели, так и любители, с особенностями здоровья и без таковых: инклюзивный подход – одна из особенностей конкурса, которой придерживаются организаторы на протяжении всего его существования», — рассказали организаторы.

архивное фото

Перед показом в этом году гости смогут посмотреть выставки «Недоступный город» и «Лоскутное шитье для людей с ментальными нарушениями».

Как объясняют организаторы, «Недоступный город» – это серия графических историй о том, с какими проблемами сталкиваются люди, передвигающиеся на колясках по улицам города. Серию создала маломобильная художница Анастасия Блинова, а в Томске ее персональную выставку представляет команда Сибирского филиала Пушкинского музея. В проекте «Лоскутное шитье для людей с ментальными нарушениями» представят работы ребят, которые учатся в «Академия шитья».

Показ коллекций проекта «Особая мода» состоится в среду, 1 декабря, в Большом концертном зале филармонии в 18:00. Работа выставок перед показом откроется в 17:00. 

«Мероприятие пройдет с соблюдением санитарных норм. Вход свободный при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или об отрицательно ПЦР-тесте», — уточнили организаторы.

Посмотреть онлайн-трансляцию показа все желающие смогут на ютуб-канале «Особой моды».

 

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