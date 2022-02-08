Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томичей приглашают написать диктант на немецком языке
Новости

Томичей приглашают написать диктант на немецком языке

ТВ2 ТВ2

С 21 по 27 февраля томичей приглашают поучаствовать во всероссийской акции Tolles Diktat ко Дню родного языка, написав диктант на немецком языке.

Как уточнили в мэрии, принять участие в диктанте можно очно и онлайн. Главная площадка очного мероприятия в Томске – Российско-немецкий Дом. Написать диктант там можно 21 февраля в 18:30 (уровни: А1, А2, В1, B2, С1). Тексты прочтут руководители клубов немецкого языка и носители немецкого. В связи с ограничениями по коронавирусу количество возможных участников ограничено и нужно предварительно записаться по этой ссылке.

Дистанционно поучаствовать в диктанте можно 21 февраля в 17.00  (текст уровня A2/B1/C1). В это время начнется онлайн-трансляция Tolles Diktat – 2022. Записаться можно до 20 февраля по этой ссылке.

«К участию приглашаются школьники, преподаватели и студенты, а также все томичи, изучающие немецкий язык и желающие проверить свои знания. В 2022 году тексты «Tolles Diktat» посвящены теме народного искусства и нематериального культурного наследия, а также истории российских немцев», — говорится в сообщении.

Предусмотрены и другие площадки для проведения диктанта в Томске и районах региона. Посмотреть их полный список и найти подходящий вариант можно на сайте Tolles Diktat. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 52-17-25.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.