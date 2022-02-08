Томичей приглашают написать диктант на немецком языке

Как уточнили в мэрии, принять участие в диктанте можно очно и онлайн. Главная площадка очного мероприятия в Томске – Российско-немецкий Дом. Написать диктант там можно 21 февраля в 18:30 (уровни: А1, А2, В1, B2, С1). Тексты прочтут руководители клубов немецкого языка и носители немецкого. В связи с ограничениями по коронавирусу количество возможных участников ограничено и нужно предварительно записаться по этой ссылке.

С 21 по 27 февраля томичей приглашают поучаствовать во всероссийской акции Tolles Diktat ко Дню родного языка, написав диктант на немецком языке.

Дистанционно поучаствовать в диктанте можно 21 февраля в 17.00 (текст уровня A2/B1/C1). В это время начнется онлайн-трансляция Tolles Diktat – 2022. Записаться можно до 20 февраля по этой ссылке.

«К участию приглашаются школьники, преподаватели и студенты, а также все томичи, изучающие немецкий язык и желающие проверить свои знания. В 2022 году тексты «Tolles Diktat» посвящены теме народного искусства и нематериального культурного наследия, а также истории российских немцев», — говорится в сообщении.

Предусмотрены и другие площадки для проведения диктанта в Томске и районах региона. Посмотреть их полный список и найти подходящий вариант можно на сайте Tolles Diktat. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 52-17-25.