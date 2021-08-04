Грозы, дожди и ветры ожидаются в ближайшие дни в Томской области

5 и 6 августа местами по области и Томску ожидаются кратковременные дожди, грозы и, возможно, град. Об этом сообщает Томский ЦГМС - филиала ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС». При грозах возможны сильные дожди, ливни и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

«В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий», – говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.

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