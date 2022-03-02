Томичей обещают наказывать за антивоенные акции

Томичи стали получать официальные предостережения от полиции и прокуратуры не выходить на акции протеста против так называемой «военной операции».

Депутат партии «Яблоко» Артем Канарев написал в своем ТГ-канале, что вчера вечером к нему пришла полиция и вручила письмо, предостерегающее от участия в антивоенных акциях. Потом Артему позвонили из прокуратуры и предупредили об уголовной ответственности за распространение «фейков о российской военной операции». «Знаю, многим сейчас страшно. Многое стало нельзя. Мы не поддерживаем действия нашего государства в Украине, кажется, что ничего нельзя сделать», — написал Артем Канарев.

В предостережении говорится, что за административное правонарушение будет ответственность по статье 20.2 п.5 коАП РФ. (нарушение участником публичного мероприятия).

По информации ТГ-канала «Улица Бархатная», такое же предупреждение получила томичка Галина Ш. (имеется в распоряжении редакции АН ТВ2). В письме указано, что ОМВД России по Советскому району Томска располагает сведениями, что Галина намерена принять участие в проведении несогласованных с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Томской области публичных мероприятий. «Указанные действия создают условия для совершения противоправного деяния, ответственность за которое предусмотрена статьями 20.2 и 19.3 КоАП РФ. (неповиновение распоряжению сотрудника полиции), – говорится в письме.