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Томичей обещают наказывать за антивоенные акции

ТВ2 ТВ2

Томичи стали получать официальные предостережения  от полиции и прокуратуры не выходить на акции протеста против так называемой «военной операции». 

Депутат партии «Яблоко» Артем Канарев написал в своем ТГ-канале, что вчера вечером к нему пришла полиция и вручила письмо, предостерегающее от участия в антивоенных акциях. Потом Артему позвонили из прокуратуры и предупредили об уголовной ответственности за распространение «фейков о российской военной операции».

«Знаю, многим сейчас страшно. Многое стало нельзя. Мы не поддерживаем действия нашего государства в Украине, кажется, что ничего нельзя сделать», — написал Артем Канарев.

В предостережении говорится, что за административное правонарушение будет ответственность по статье 20.2 п.5 коАП РФ. (нарушение участником публичного мероприятия). 

По информации ТГ-канала «Улица Бархатная», такое же предупреждение получила томичка Галина Ш. (имеется в распоряжении редакции АН ТВ2).

В письме указано, что ОМВД России по Советскому району Томска располагает сведениями, что Галина намерена принять участие в проведении несогласованных с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Томской области публичных мероприятий. 

«Указанные действия создают условия для совершения противоправного деяния, ответственность за которое предусмотрена статьями 20.2 и 19.3 КоАП РФ. (неповиновение распоряжению сотрудника полиции), – говорится в письме. 

Как пишет ОВД-Инфо*, 2 марта задержаны на акциях 323 человека в 34 городах. В Томске задержали семь человек.  

С 24 февраля, когда стало известно о начале так называемой «военной операции» в Украине, томичи продолжают выходить на антивоенные пикеты. Некоторых из них задерживает полиция. К одной из участниц акции силовики пришли уже на следующий день после пикета, ее обвинили в нарушении правил участия в акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Продолжаем следить за главными событиями в нашем онлайне. О том, как развивались события читайте в онлайне за 2 марта.

*Минюст включил ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента»

Троих человек задержали в Томске за пикеты против войны

 

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