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Томичей предупреждают: из-за солнечного излучения в телеэфире возможны помехи

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Пресс-служба администрации Томской области предупреждает, что с 9 октября в регионе началась солнечная интерференция. Это физическое явление, при котором вещательный сигнал может перебиваться. Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ, вероятнее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Однако в ряде случаев телекартинка может рассыпаться или пропадать.

В томском филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети пояснили, что Солнце, как и любая звезда, излучает энергию в видимой световой части спектра и в виде радиоволн. Интерференция возникает в момент, когда оно встает на одной линии со спутниками связи и перекрывает его сигнал своими более мощными шумами. 

Длится период интерференции несколько минут. В Томской области кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться до 17 октября с 12:36 до 12:52 по местному времени. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 16 минут.

изображение иллюстративное
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