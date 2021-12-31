Томичей 1 января приглашают на забег движения Parkrun

Томичей приглашают на первый новогодний забег в пять километров на стадионе «Политехник», сообщило ТВ-2 беговое сообщество Parkrun.

«Паркран — международное бесплатное мероприятие, где каждую субботу в 9:00 нужно пройти или пробежать 5 километров по парку в дружеской атмосфере. Паркран не является соревнованием, а проводится для популяризации здорового образа жизни. Нет ограничений по возрасту и уровню физической подготовки, хотя существует и хронометраж, и полная статистика прогресса каждого участника. Участие бесплатное и совсем несложное, нужно лишь зарегистрироваться на сайте и распечатать свой штрих-код, можно показать его и на телефоне», — говорят организаторы.

Нынешний новогодний забег 1 января стартует в 9 утра. Можно прийти в новогоднем костюме. Сбор в 8.45 у белого тренерского домика.