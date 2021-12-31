Томичей 1 января приглашают на забег движения Parkrun

Томичей приглашают на первый новогодний забег в пять километров на стадионе «Политехник», сообщило ТВ-2 беговое сообщество Parkrun.
«Паркран — международное бесплатное мероприятие, где каждую субботу в 9:00 нужно пройти или пробежать 5 километров по парку в дружеской атмосфере. Паркран не является соревнованием, а проводится для популяризации здорового образа жизни. Нет ограничений по возрасту и уровню физической подготовки, хотя существует и хронометраж, и полная статистика прогресса каждого участника. Участие бесплатное и совсем несложное, нужно лишь зарегистрироваться на сайте и распечатать свой штрих-код, можно показать его и на телефоне», — говорят организаторы.
Нынешний новогодний забег 1 января стартует в 9 утра. Можно прийти в новогоднем костюме. Сбор в 8.45 у белого тренерского домика.
Забеги проходят в Томске на стадионе «Политехник». Многие участники приходят семьями, компаниями коллег, друзей, одногруппников.
«Томский паркран начал свою историю в сентябре 2019 года после подъема бегового движения в нашем городе, которому способствовал марафон «Ярче». Сейчас томский паркран объединяет и любителей и топовых томских бегунов в единое целое, образуя общую беговую «тусовку», — говорят организаторы.
Движение Parkrun существует не только в Томске, но и в сотне других российских городов. Сейчас, по словам организаторов, томское сообщество по количеству участников одно из самых крупных. Планируется, что в 2022 году забеги уже будут проходить не только на «Политехнике», но и в «Сосновом бору».