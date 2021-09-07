Томичам стали приходить угрозы из-за регистрации на сайте «Умного голосования»

Томичам стали приходить письма с угрозами из-за регистрации в системе «Умного голосования». Ранее Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче.

Одним из первых об угрозах сообщил депутат Думы Томска Артем Канарев. В сообщении говорилось, что все, кто поддерживают «Умное голосование» будут наказаны».

«Мы все знаем: где живешь, куда и с кем ходишь. Тебе **** (название женского полового органа)».

«Только что получил сообщение ВКонтакте интересного содержания, хотелось бы услышать публичные комментарии по этому поводу от руководства НОД и его Томского отделения. Если не испугаются, конечно», — написал Артем Канарев.