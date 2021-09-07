Томичам стали приходить угрозы из-за регистрации на сайте «Умного голосования»

Томичам стали приходить письма с угрозами из-за регистрации в системе «Умного голосования». Ранее Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче.
Одним из первых об угрозах сообщил депутат Думы Томска Артем Канарев. В сообщении говорилось, что все, кто поддерживают «Умное голосование» будут наказаны».
«Мы все знаем: где живешь, куда и с кем ходишь. Тебе **** (название женского полового органа)».
«Только что получил сообщение ВКонтакте интересного содержания, хотелось бы услышать публичные комментарии по этому поводу от руководства НОД и его Томского отделения. Если не испугаются, конечно», — написал Артем Канарев.
Томичке Наталье пришло сообщение, в котором также содержались угрозы, но текст был немного другим: «Ты друг либерастов из «Умного голосования». Друзья наших врагов — наши враги», — говорилось в нем.
Девушка рассказала редакции ТВ2, что действительно зарегистрировалась на сайте «Умного голосования» в прошлом году, но о своей политической позиции особенно не распространялась.
«Странно было получить ВКонтакте такое сообщение. Возможно, сайт взломали или слили базы данных», — добавила девушка.
Добавим, в начале сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать из магазинов приложение «Навальный», заявив, что отказ будет расцениваться как вмешательство в российские выборы. В этом приложении, помимо прочего, есть функция «Умного голосования».
Накануне Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. Запреты вынесены в качестве обеспечительных мер по искам ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти. В телеграм-канале «Умное голосование» сообщается, что после того, как «Яндекс» удалил сайт проекта из поисковой выдачи, на одно из первых мест по запросу «умное голосование» вышел «фейковый сайт, который очень похож на настоящий».