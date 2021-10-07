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Томичам расскажут про мужскую моду, сексуальность и отцовство во время MaleFest

ТВ2 ТВ2

9 октября 2021 года на сайте ТВ2 можно будет посмотреть прямую трансляцию ежегодного Moscow MaleFest. Фестиваль станет дискуссионной площадкой о мужчинах и маскулинности в современном мире, где встретятся российские и зарубежные эксперты, общественные деятели, психологи и перформеры. Речь пойдет про меняющийся образ мужественности, стереотипы, сексизм, а также — про психическое и физическое здоровье мужчин, ненасильственное общение, развитие эмпатии и эмоционального интеллекта.

Автор:  MaleFest-2020

В частности, спикеры и участники фестиваля обсудят — выгодно ли гендерное равенство мужчинам? Как жить в новом мире тем, кому нравится «старая мужественность»? Как связан миф о «настоящем мужчине» и мужское воспитание с уровнем агрессии и насилия в обществе? Чем вызваны алкоголизм и депрессия у мужчин? Как стереотипы влияют на психику мальчиков с детства и что можно с этим сделать? Что происходит с мужской модой? Как живут современные отцы, как мужчины относятся к браку? Как показывают мужское тело в современном искусстве и медиа и почему это проблема? Как связаны порнография и мужская сексуальность?

Автор:  MaleFest-2020

Фестиваль с мужской гендерной повесткой проходит второй раз. Он стартовал в 2020 году как продолжение FemFestа, фестиваля о гендерной грамотности с фокусом на женской проблематике.

«Мы увидели, что общество готово для разговора про мужское, и что для этого нужна самостоятельная площадка, куда придут в том числе мужчины, которым не близка феминистская риторика, — пишут на сайте MaleFestа его организаторы Ирина Изотова и Лола Тагаева. — Наша цель — создание диалога, где главные спикеры и рассказчики — мужчины. Но площадка не исключительно мужская. Как и в случае с фемфестом, мы открыты экспертизе и мнениям независимо от пола. Половина аудитории фестиваля — женщины, которым интересно и важно понять, что происходит с мужчинами сегодня».
Автор:  MaleFest-2020

MaleFest пройдет 9 октября в московском ДК Рассвет. Те, у кого не получится физически присутствовать на 15 офлайн-сессиях, смогут посмотреть их онлайн. В программе фестиваля — дискуссии, тэды, стендапы, спектакль. В частности:

«Хака — танец силы» от эмбодимент-фасилитатора Андрея Казакова (11.00-11.45)

Стендап «О том, как быть совершенным отцом, надежным мужем и успевать на маникюр» от актера Амбарцума Симонянса (12.00-12.30)

Дискуссия «Мужчины и гендерное равенство», модератором которой выступит драматург и сценарист Евгений Казачков (12.30-13.30)

Диалог «Мужчины и будущее», в ходе которого о судьбе гендерных различий поговорят культуролог Габи Дитце и журналист Григорий Туманов (13.30-14.00)

и еще десяток сессий, с расписанием которых можно познакомиться здесь.

Автор:  MaleFest-2020

Кроме однодневной конференции участников MaleFesta ждут воркшопы и практики в параллельной программе:

7 октября онлайн-воркшоп Флориана Фишера «Что делает мужчину мужчиной?» (18.00-22.00 по Мск)

8 октября онлайн-практика «Сила без насилия» с ведущим Андреем Казаковым (18.00-19.00 по Мск)

10 октября онлайн-практика «Любящая доброта» (12.00-13.00 по Мск)

10 октября онлайн-встреча «Кафе эмпатии» (15.00-17.00 по Мск)
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