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Томичам рассказали, как безопасно запускать фейерверки в новогодние праздники

ТВ2 Лидия Симакова

Специалисты областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поделились советами для самостоятельного использования фейерверков. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Итак, первое правило безопасности предписывает населению использовать пиротехнику только 1-3 класса потенциальной опасности. Выбрать ее специалисты советуют заранее, чтобы было время изучить описание и инструкцию.

При покупке фейерверков необходимо руководствоваться тремя критериями: где они продаются (это должен быть специализированный магазин или отдел), как выглядит упаковка (нет ли следов деформации) и что на ней написано (надписи должны быть на русском языке).

«Вся пиротехника подлежит обязательной сертификации, а значит, на ней должен быть соответствующий знак. Изделия с надписями на иностранном языке и дублирующей наклейкой на русском вероятнее всего предназначались не для России, а значит, могут не соответствовать ее требованиям: в странах Азии и в некоторых европейских странах эти требования ниже», — передает пресс-служба слова начальника областного департамента защиты населения и территории Сергея Лукина.

При выборе фейерверков специалисты также рекомендуют обращать внимание на координаты изготовителя и экспортера: отсутствие такой информации - верный признак контрафакта.

Категорически запрещается использовать пиротехнику с истекшим сроком годности. Хранить ее нужно в сухом, отапливаемом и проветриваемом помещении вдали от горючих жидкостей и источников огня.

Запускать фейерверки разрешено только в трезвом виде и в безветренную погоду, надежно закрепив их строго горизонтально вдали от людей и построек.

После использования салюта рекомендуется выждать минимум три минуты, а после на расстоянии провести визуальный осмотр и удостовериться в отсутствии тлеющих частей.

Важно также правильно утилизировать пиротехнику. Для этого ее достаточно поместить в воду на несколько часов (а лучше на сутки-двое), после чего выбросить с бытовым мусором.

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