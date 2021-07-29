Томичам предлагают выбрать озеро, в которое запустят карпов

Клуб аквалангистов «Наяда» ТУСУР совместно с экологическим клубом «Зеленый Свет» планируют в августе провести акцию под кодовым названием «Карп» и запустить 45 кг взрослых особей карпа в один из водоемов. Водоем, куда выпустят рыб, выберут горожане, сообщает пресс-служба мэрии.

На первом этапе жителям Томска на выбор предлагают два водоема: озеро Лебяжье (пос. Победа) и озеро Кудровское (Нефтехим). Голосование продлится до 12 августа в официальном паблике клуба «Наяда» в социальной сети «Вконтакте». Экосистема этих водоемов подходит для заселения рыбой, говорят экологи. В озерах рыба не только приживется, но и станет частью экосистемы.

После того, как томичи сделают свой выбор, стартует второй этап — зарыбление. Третьим этапом станет мониторинг — дайверы будут фиксировать, как карпы приживаются, и следить за фауной озера.