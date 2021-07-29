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Главная Новости Томичам предлагают выбрать озеро, в которое запустят карпов
Новости

Томичам предлагают выбрать озеро, в которое запустят карпов

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Клуб аквалангистов «Наяда» ТУСУР совместно с экологическим клубом «Зеленый Свет» планируют в августе провести акцию под кодовым названием «Карп» и запустить 45 кг взрослых особей карпа в один из водоемов. Водоем, куда выпустят рыб, выберут горожане, сообщает пресс-служба мэрии.  

Автор:  vk.com/nayadatomsk

На первом этапе жителям Томска на выбор предлагают два водоема: озеро Лебяжье (пос. Победа) и озеро Кудровское (Нефтехим). Голосование продлится до 12 августа в официальном паблике клуба «Наяда» в социальной сети «Вконтакте».  Экосистема этих водоемов подходит для заселения рыбой, говорят экологи.  В озерах рыба не только приживется, но и станет частью экосистемы.

После того, как томичи сделают свой выбор, стартует второй этап — зарыбление. Третьим этапом станет мониторинг — дайверы будут фиксировать, как карпы приживаются, и следить за фауной озера.

 

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