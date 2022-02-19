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Томича оштрафовали на 10 тысяч за комментарии про «русню» во «Вконтакте»

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Ленинский районный суд оштрафовал студента Томского экономико-юридического института Максима Хохлова на 10 тысяч рублей по делу о возбуждении ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП). Его признали виновным в оскорблении по признаку национальности и территории проживания. Об этом сам томич рассказал ТВ2.

В июне прошлого года он оставил комментарий под постом в одном из новостных пабликов, где говорилось, что неизвестный разбил стекло в клубе. Само заведение позиционирует себя как «толерантное к представителям меньшинств и неформальных течений», поэтому под постом стали появляться оскорбительные комментарии об ЛГБТ-сообществе.

«Какие-же приматы в РФ живут, что для них гей-клуб, что-то ужасное или необычное», — написал Максим Хохлов. Под его комментарием начался спор, отвечая кому-то из оппонентов он упомянул «застрявшую в средневековье русню». «Все заагрились, начали писать, что я тоже гей, хотя я им не являюсь — мне просто было обидно, что людей обзывают только за их ориентацию», — рассказал ТВ2 Хохлов.

В августе прошлого года молодого человека вызвали в отдел по противодействию экстремизму, где попросили дать объяснения по этой ситуации — оказалось, на него написали заявление о разжигании ненависти. По словам Максима Хохлова, свидетелей в деле было двое: кроме автора заявления показания дал другой человек, которого во время оперативной работы по делу нашли сами полицейские.

Комментарии томича отправили на лингвистическую экспертизу, которая в итоге заняла больше полугода. В заключении эксперта (копия есть в распоряжении редакции) говорится, что в своем комментарии Хохлов использовал «зоологическую метафору», называя приматами людей, проживающих на территории России, также он использовал слова «быдло» и «имбецил».

Экспертиза пришла к выводу, что в словах томича «имеется негативная оценка группы лиц, объединенных по признаку проживания в Российской Федерации». Во втором комментарии как оскорбление по национальному признаку квалифицировали словосочетание «примитивная русня».

По словам Максима, полицейский из Центра Э, который принес ему повестку, посоветовал в суде раскаяться: «Тебе штраф десятку лепят, в рассрочку его оплачиваешь и все нормально».

О вызове в прокуратуру и на суд Максима Хохлова оповестили за один день — 17 февраля. Найти адвоката в такой короткий срок он не смог. Юрист, с которым советовался молодой человек, предположил, что несмотря на его позицию в суде, полицейские могут начать «еще сильнее копать, чтобы довести до уголовки». Повторное нарушение по этой статье в течение года автоматически приводит к возбуждению уголовного дела по статье с аналогичной формулировкой — наказание по ней составляет от 2 до 5 лет колонии либо 300-500 тысяч штрафа.

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