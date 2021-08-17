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Главная Новости Томича насмерть засыпало землей при демонтаже труб
Новости

Томича насмерть засыпало землей при демонтаже труб

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Региональный Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины, которого придавило землей при демонтаже металлических труб в Октябрьском районе Томска, сообщает ведомство.

По предварительным данным следствия, 13 августа вечером мужчина демонтировал трубы в яме глубиной пять метров. Участок, где проводились работы, находился недалеко от трассы Томск-Орловка и принадлежал индивидуальному предпринимателю.

«Установлено, что предприниматель разрешил частному лицу выкопать металлические трубы на своем участке. Тот, в свою очередь, привлек по устной договоренности, без документального оформления  к выполнению указанных работ водителя экскаватора и мужчину, 1982 года рождения. Во время нахождения последнего в котловане произошло обрушение почвы. Потерпевший скончался от механической асфиксии», — говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки примут процессуальное решение.

Автор:  СК по Томской области
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