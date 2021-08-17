Томича насмерть засыпало землей при демонтаже труб

Региональный Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины, которого придавило землей при демонтаже металлических труб в Октябрьском районе Томска, сообщает ведомство.

По предварительным данным следствия, 13 августа вечером мужчина демонтировал трубы в яме глубиной пять метров. Участок, где проводились работы, находился недалеко от трассы Томск-Орловка и принадлежал индивидуальному предпринимателю.

«Установлено, что предприниматель разрешил частному лицу выкопать металлические трубы на своем участке. Тот, в свою очередь, привлек по устной договоренности, без документального оформления к выполнению указанных работ водителя экскаватора и мужчину, 1982 года рождения. Во время нахождения последнего в котловане произошло обрушение почвы. Потерпевший скончался от механической асфиксии», — говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки примут процессуальное решение.