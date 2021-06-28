Томича будут судить за прослушивание звонков бывшей жены

Ленинским районным судом рассматривается уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется по статье УК 138.1 (Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следователи обвинили томича в том, что он в Интернете незаконно купил специальное техническое средство, которое установил по месту жительства бывшей супруги. С его помощью он отслеживал телефонные переговоры и тех, с кем общается бывшая жена у себя дома. Сделал он это, как отмечается в сообщении, из ревности.

Добавим, что санкция статьи подразумевает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

В настоящее время дело принято, назначена дата предварительного слушания.