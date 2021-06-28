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Главная Новости Томича будут судить за прослушивание звонков бывшей жены
Новости

Томича будут судить за прослушивание звонков бывшей жены

ТВ2
ТВ2 ТВ2
18 часов назад

Ленинским районным судом рассматривается уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется по статье УК 138.1 (Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Автор:  Sasha Kim: Pexels

Следователи обвинили томича в том, что он в Интернете незаконно купил специальное техническое средство, которое установил по месту жительства бывшей супруги. С его помощью он отслеживал телефонные переговоры и тех, с кем общается бывшая жена у себя дома. Сделал он это, как отмечается в сообщении, из ревности.

Добавим, что санкция статьи подразумевает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

В настоящее время дело принято, назначена дата предварительного слушания.

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