Томич заработал больше 20 тысяч на продаже NFT-фотографий канализационных люков

Директор центра молодежного инновационного творчества ТГУ Алексей Кремлев продал 123 фотографии томских канализационных люков в виде NFT. Согласно информации с торговой площадки, он заработал на продаже 32 427 монет в криптовалюте ChivesCoin (более 22 тысяч рублей).

Сейчас на продажу выставлены еще 126 фотографий люков. Стоимость каждой из них варьируется от 170 до почти 7 тысяч рублей в криптовалюте. На данный момент владельцами проданных 123 NFT-токенов фотографий являются 26 человек.

«Летом 2013 года я впервые установил инстаграм на телефон и вышел во двор, чтобы сфотографировать первое, что увижу — это был канализационный люк. Потом это стало традицией: я гулял по городу, искал люки и фотографировал их. Кажется, что все люки одинаковые, но на самом деле у них совершенно разный дизайн. Это очень странная NFT-коллекция. Теперь я мечтаю сделать несколько люков с собственным дизайном и установить их в городе», — рассказывает томич в описании коллекции.

Кроме того, в январе Кремлев создал шуточную криптовалюту Bearcoin, которую раздавал друзьями или продавал в интернете за мизерную цену. Валюта, которую автор называет «арт проектом о цифровой жадности», довольно быстро привлекла внимание жителей стран третьего мира, просивших Кремлева раздать ее бесплатно, что он и делал. Сейчас у Bearcoin около 1300 владельцев, одну монету можно купить примерно за два доллара.

Справка: NFT (non-fungible token) — невзаимозаменяемый токен (виртуальная цифровая единица). Фактически это цифровой сертификат, подтверждающий право на владение цифровой единицей — картинкой, видео или звуком. Информация о владении тем или иным объектом хранится в открытом доступе на блокчейн-платформах.

Бум продаж NFT-токенов пришелся на 2021 год, на аукционах начали продавать права на владение мемами, картинами и публикациями в интернете. Так, например, первый пост в твиттере, написанный основателем платформы Джеком Дорси, продали за 2,9 млн долларов (более 215 млн рублей), Дорси пожертвовал эти деньги на благотворительность. По сути NFT никак не защищает от копирования цифрового актива, он только закрепляет право владения конкретного человека оригиналом произведения.