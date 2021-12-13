Томич заплатил полумиллионный долг мэрии, чтобы не лишиться автомобиля Mercedes

Томич задолжал мэрии Томска полмиллиона рублей арендных платежей, но погасил долг после того, как судебный пристав потребовал предоставить для ареста внедорожник Mercedes, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

«Гражданин задолжал арендные платежи муниципалитету в размере около 500 тыс. рублей. Сотрудник отделения судебных приставов по Ленинском району вынес запрет на регистрацию недвижимости должника в Росреестре и иномарки Mercedes-Benz G500 в ГИБДД, а также обратил взыскание на денежные средства на счетах неплательщика», — говорится в сообщении.

Приставы пытались вызвать мужчину на прием, но оказалось, что он не живет по адресу, указанному в исполнительном документе. Но в службу он явился сам после того, как не смог распорядиться банковскими счетами. Мужчина объяснил, что знал о возбуждении исполнительного производства из уведомления от сайта «Госуслуг», но не придал этому особого значения.

В отделении ему вручили постановление о предоставлении внедорожника для ареста, после этого должник в тот же день погасил долг.