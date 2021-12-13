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Томич заплатил полумиллионный долг мэрии, чтобы не лишиться автомобиля Mercedes

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Томич задолжал мэрии Томска полмиллиона рублей арендных платежей, но погасил долг после того, как судебный пристав потребовал предоставить для ареста внедорожник Mercedes, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

«Гражданин задолжал арендные платежи муниципалитету в размере около 500 тыс. рублей. Сотрудник отделения судебных приставов по Ленинском району вынес запрет на регистрацию недвижимости должника в Росреестре и иномарки Mercedes-Benz G500 в ГИБДД, а также обратил взыскание на денежные средства на счетах неплательщика», — говорится в сообщении.

Приставы пытались вызвать мужчину на прием, но оказалось, что он не живет по адресу, указанному в исполнительном документе. Но в службу он явился сам после того, как не смог распорядиться банковскими счетами. Мужчина объяснил, что знал о возбуждении исполнительного производства из уведомления от сайта «Госуслуг», но не придал этому особого значения.

В отделении ему вручили постановление о предоставлении внедорожника для ареста, после этого должник в тот же день погасил долг.

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