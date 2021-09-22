Томич занял третье место на чемпионате России по всестилевому каратэ

В Анапе прошел чемпионат России по всестилевому каратэ. В соревнованиях участвовали 326 спортсменов из 31 региона страны, третье место занял томич.

Как сообщает областной департамент по физической культуре и спорту, Томскую область представили спортсмены клуба «Арсенал» под руководством Вячеслава Рогозина. В соревнованиях по ката в стиле годзю-рю «бронзу» завоевал Руслан Ким, выполнив при этом норматив мастера спорта России. Руслана обошли мастер спорта международного класса из Москвы Георгий Качесов и Игорь Попов из Великого Новгорода, ставший победителем соревнований.

По итогам чемпионата России сформируют состав сборной команды страны для участия в чемпионате мира в Турции.











