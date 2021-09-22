Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томич занял третье место на чемпионате России по всестилевому каратэ
Новости

Томич занял третье место на чемпионате России по всестилевому каратэ

ТВ2 ТВ2

В Анапе прошел чемпионат России по всестилевому каратэ. В соревнованиях участвовали 326 спортсменов из 31 региона страны, третье место занял томич.

Как сообщает областной департамент по физической культуре и спорту, Томскую область представили спортсмены клуба «Арсенал» под руководством Вячеслава Рогозина. В соревнованиях по ката в стиле годзю-рю «бронзу» завоевал Руслан Ким, выполнив при этом норматив мастера спорта России. Руслана обошли мастер спорта международного класса из Москвы Георгий Качесов и Игорь Попов из Великого Новгорода, ставший победителем соревнований.

По итогам чемпионата России сформируют состав сборной команды страны для участия в чемпионате мира в Турции.





Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.