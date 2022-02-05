Томич выиграл золото на кубке России по тяжелой атлетике

Томский спортсмен Исмаил Гаджибеков стал победителем Кубка России по тяжёлой атлетике в весовой категории до 55 кг, сообщает издание SportUs.Pro со ссылкой на тренера и председателя областной федерации тяжелой атлетики Александра Большого.

«Представитель ТГАСУ и Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Исмаил Гаджибеков стал победителем Кубка России по тяжёлой атлетике в весовой категории до 55 кг (рывок — 96, толчок — 120, двоеборье — 216). Напомню, что Исмаил также является чемпионом России 2021 года», — рассказал Александр Большой.

Кубок России проходит в Орле, Томскую область на соревнованиях представляют три спортсмена. После Исмаила Гаджибекова также должны будут выступить Денис Исаков и Александр Егоров. По итогам кубка сформируют сборную, которая будет готовиться к чемпионату Европы.